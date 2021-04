Willi Herren: Darum kassiert Tochter Alessia jetzt heftige Vorwürfe

Willi Herren: Darum kassiert Tochter Alessia jetzt heftige Vorwürfe

28.04.2021 17:29 Uhr

Am 20. April wurde Willi Herren Tod in seiner Kölner Wohnung aufgefunden. Vor allem für seine Kinder Alessia und Stefano Herren ein großer Schock. Nun muss sich Alessia mit heftigen Vorwürfen herumärgern.

Die Nachricht vom Tod des beliebten TV-Entertainers Willi Herren schockte Deutschland. Vor allem seine Familie leidet sehr darunter, allen voran natürlich seine beiden Kinder Stefano und Alessia.

So geht es Alessia Herren

Auf Instagram hat Alessia Herren nun ein Update über ihre Gefühlslage gegeben. Sie berichtet in ihrer Story ziemlich offen: „Mir geht nicht gut. Vor einer Woche habe ich meinen Vater verloren.“

Für sie wäre es nach wie vor surreal, dass ihr Vater nicht mehr lebt: „Ich kann nicht realisieren, dass mein Vater nicht mehr lebt. Ich glaube wirklich noch dran, dass er zurückkommt“, gesteht sie.

Heftige Vorwürfe gegenüber Alessia

Als wäre das Ableben des eigenen Vaters nicht schon schlimm genug, muss Willis Tochter Alessia Herren jetzt heftige Vorwürfe über sich ergehen lassen. Und die könnten nicht krasser sein.

Einige Insta-Rambos werfen Alessia vor, sie würde nicht genug trauern, sondern sich nur auf Instagram präsentieren. Kein Wunder, dass sie stinksauer ist und motzt: „Ich finde das so unglaublich und respektlos von den Leuten, die mir schreiben, dass ich nicht trauern würde. Jeder Mensch trauert anders. Das ist hier nur Instagram.“

„Ihr wisst nicht, wie ich trauere!“

Alessia bittet ihre Follower darum, sich in ihre Trauer nicht einzumischen: „Mein Vater ist für immer in meinem Herzen. Ich denke 24/7 an ihn. Das werde ich auch niemals ändern. Das ist eine Sache, mit der ich alleine umgehen muss und ich mache das Beste draus.“

Und weiter: „Ihr kennt mich persönlich nicht. Ihr wisst nicht, was bei mir abgeht. Ihr wisst nicht, wie ich trauere. Ich dürft euch nicht einmischen“, erklärt sie zurecht!

Alessia versucht nun, trotz des heftigen Schicksalsschlags, nach vorn zu schauen und erklärt: „Das Leben muss natürlich weiter gehen. Den Weg den ich hier gerade gehe, wollte ich eigentlich gemeinsam mit meinem Vater gehen.“ Sie will kämpfen und sagt: „Ich muss stark bleiben, ich bin ein starkes Mädchen.“

(TT)