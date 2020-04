Willow Smith (19) kifft seit drei Monaten nicht mehr

Willow Smith schwärmt von ihrem Marihuana-freiem Leben. Die 19-jährige Sängerin hat der Droge seit drei Monaten entsagt – und könnte nicht glücklicher über ihre Entscheidung sein. Seitdem habe sie nämlich viele neue Leidenschaften wie Yoga oder Spanisch lernen für sich entdeckt.

„Ich weiß, es klingt kitschig, aber als ich mit dem Rauchen aufhörte, fing ich an, viel Yoga zu machen und ich glänzte darin, weil ich meine ganze Energie reinsteckte. Ich tat nichts anderes und dachte mir ‚Wow, was wäre, wenn ich das mit allem machen würde?'“, schildert Willow Smith.

Quelle: instagram.com

Es hat ihre Augen geöffnet

„Und das brachte mich dazu, nachzudenken. Was fehlte mir bisher? Worin habe ich nicht meine ganze Energie oder Gehirnleistung gesteckt?“ Wie die Tochter von Will und Jada Pinkett Smith in der ‚Red Table Talk‘-Show ihrer Familie verrät, sei ihre Entscheidung ein „wirklich großer Augenöffner“ gewesen.

Dadurch habe sie erkannt, wer ihre wahren Freunde seien. „Es gibt so viele Leute in meinem Leben, die ich Freunde nannte, zu denen der Kontakt einfach abbrach. Es brachte mich dazu, zu denken ‚Das ist wirklich interessant'“, erzählt sie.