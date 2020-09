17.09.2020 20:33 Uhr

Wilson Gonzalez Ochsenknecht: Das hält er von Yeliz Koc

Wilson Gonzalez Ochsenknecht hat sich zur neuen Freundin seines Bruders Jimi Blue geäußert. Beim gemeinsamen Mallorca-Urlaub konnte der Schauspieler Yeliz Koc näher kennenlernen.

Jimi Blue Ochsenknecht und Yeliz Koc haben im August öffentlich gemacht, dass sie ein Paar sind. Zuletzt hat die ehemalige Reality-Darstellerin ihren Jimi auf Mollorca besucht, wo er derzeit den „Aftersun„-Talk von „Love Island“ moderiert. Mit dabei waren auch Natascha Ochsenknecht sowie Wilson Gonzalez. Der hat die Neue seines Bruders während des Trips ganz genau unter die Lupe genommen.

Quelle: instagram.com

Yeliz Koc ist noch immer auf Mallorca

Gegenüber RTL hat der Ex-Münchner verraten: „Anscheinend ist Yeliz immer noch auf Mallorca. Also hat es ganz gut geklappt. Aber ob sie Schwiegertochter Qualitäten hat, kann ich noch nicht sagen. So gut kenne ich sie auch noch nicht. Da kann ich nicht so viel dazu sage. Ich selbst war nur kurze Zeit da. Ich war in meiner eigenen Welt“, was auch immer das bedeuten mag.

Mehr zum Thema:

Verliebter gehts nicht

„Ich finde sie aber nett und sympathisch“, fügte er hinzu und wurde damit immerhin etwas konkreter. Erst vor wenigen Tagen haben Jimi und Yelliz auf Instagram erste Liebesbekundungen gepostet. Zwischen den Turteltauben scheint es also ernst zu sein. Zudem laden der 28-Jährige und die Influencerin immer wieder süße Pärchen-Fotos hoch, auf denen sie sich schwer verliebt zeigen.

Galerie

Follower trauen Yeliz nicht

Während die meisten Follower dem Moderator sein Glück gönnen, gibt es auch einige Nutzer, die die Beziehung kritisch betrachten: “ Sie will seinen Fame, da er aus einer Familie kommt, die durchaus einen guten Ruf hat. Aber diese Koc…ist ein nichts und sucht sich dann Männer, um von dem Fame zu profitieren“, meinte zum Beispiel ein Abonnent.

Wilson Gonzalez ist wohl noch Single

Immerhin war auch Yeliz Ex kein Unbekannter. Bis Mitte 2020 führte die Beauty eine On-Off-Beziehung mit Reality-Star Johannes Haller. Während Wilson Gonzalez Bruder Jimi also auf Wolke 7 schwebt, ist er selbst seit 2018 Single. Zuvor war er rund fünf Jahre lang mit Lorraine Bedros liiert. Eine offizielle Partnerin gab es seitdem nicht.