Winnie Harlow lässt hier die Hüllen fallen

Trotz ihrer Vitiligo-Erkrankung zählt Winnie Harlow zu den erfolgreichsten Models der Welt. Während sich die Schönheit auf Instagram sonst eher bedeckt hielt, postet Kanadierin in letzter Zeit auffallend oft Bilder von ihrem heißen Body.

Kein Wunder, immerhin genoss die 25-Jährige zuletzt auch die Sonne Jamaikas. Ihre Eltern stammen gebürtig von der karibischen Insel. Im Gegensatz zu den meisten Models die ihren Körper ebenfalls auf Instagram präsentieren, ist Harlow allerdings nicht ganz soooo durchtrainiert.

Quelle: instagram.com

Früher würde sie gehänselt

Doch obwohl sich über ihren Bauch kein deutliches Sixpack abzeichnet, hat die Schönheit kein Gramm Fett zu viel auf den Hüften. Als Kind wurde das Model noch für seine Erkrankung gehänselt. Damals litt sie deswegen an Depressionen und hatte bekanntermaßen sogar Suizid-Gedanken.

Quelle: instagram.com

Doch schaut man sich die neusten Insta-Beiträge der 25-Jährige an wird klar, dass sie ihre weißen, pigmentfreien Stellen heute mehr akzeptiert denn je. Auch bei ihren Followern kommen die Schnappschüsse ohne Ausnahme gut an. „Du bist so heiß“, kommentierte zum Beispiel einer.