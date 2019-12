Witzig: Bachelor-Traumpaar immer noch soooo süß und mangoldig

Seit Mexiko sind die beiden unzertrennlich: Jennifer Lange (26) und Sportskanone Andrej Mangold (32) feiern jetzt ihren ersten Jahrestag gemeinsam mit zuckersüßen Nachrichten.

Das Paar, welches sich liebevoll #teamgold nennt, postete zur Feier des Tages eine Reihe von Bildern. Neben lustigen Grimassen fanden die beiden aber auch hinreißend liebevolle Worte füreinander.

Jennifer ist für den ehemalige Profi-Basketballer sowohl “Homie”, als auch “Lover” und “Soulmate”. Sie hätten in diesem Jahr schon viel zusammen durchgemacht, schreiben beide, und als Dank gab es von ihm unter anderem einen bunten Blumenstrauß und ein riesiges Portrait der beiden geschenkt, was er dann auch selbst aufhing.

„Ich bin überglücklich“

Wörtlich heißt es weiter: „Es gab viele Höhen, aber auch Tiefen und wir waren stark in jeder Situation, egal wie herausfordernd sie war. Du bist mein Homie, mein Lover, mein Friend, mein Soulmate oder einfach meine Jennifer. Heute vor genau einem Jahr habe ich dir mein Herz in die Hand gelegt und dir die letzte Rose gegeben. Ein Tag, den ich nie in meinem Leben vergessen werde! Ich bin überglücklich, dass das Schicksal uns zusammengeführt hat und freue mich auf alles weitere was kommt.“

Und Jennifer schrieb zu ähnlichen Bildern: „Für uns ist nicht nur der 1. Advent, sondern auch der Tag, an dem wir uns vor einem Jahr in Mexiko dazu entschieden haben, den Weg gemeinsam Hand in Hand weiterzugehen. Was wir in den letzten 12 Monaten erlebt und zusammen gemeistert haben, ist einfach unglaublich und manchmal gar nicht so richtig zu greifen. Ich wünsche mir, dass wir noch weitere schöne Momente zusammen erleben werden.“

Des Bachelors Liebste hielt ihr Geschenk geheim und überraschte Andrej mit einem romantischen Dinner zu zweit. Im Netz bekamen sie reihenweise Glückwünsche und Gratulationen von ihren Abonnenten.

Letztes Jahr gab er ihr die letzte Rose beim Bachelor-Finale. Seitdem sind sie unzertrennlich.