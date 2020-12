07.12.2020 21:38 Uhr

Wladimir Klitschko ist jetzt Lehrer für Tochter Kaya!

Ehemaliger Box- und Schwergewichtsweltmeister Wladimir Klitschko ist zuhause ganz soft - und gibt seiner Tochter Unterricht, dank der Corona-Krise. Obwohl ihm das Spaß macht, ist seine Bilanz für 2020 dennoch eher negativ.

Die Corona-Pandemie hat vielen von uns das Leben schwer gemacht. Durch Kurzarbeit oder Jobverlust gab es plötzlich übermäßig viel Freizeit, aber die normalen Beschäftigungen wie ins Fitnessstudio, in den Zoo oder sonst wo hinzugehen kamen lange nicht in die Tüte. Also haben viele Menschen sich neue Hobbys gesucht oder alte Beschäftigungen wieder aufleben lassen. Profi-Boxer Wladimir Klitschko (44) hat seine Fähigkeiten auch zuhause nutzen können!

Homeschooling statt rumbummeln

Einfach nur rumbummeln und Stricken lernen ist für den ehemaligen Boxweltmeister Wladimir Klitschko nicht in Frage gekommen. Denn statt allein zuhause zu sitzen, hatte er sein Töchterchen Kaya Evdokia an seiner Seite. Und die Fünfjährige muss lernen – also muss Klitschko ran. Und das macht er mit Freude: „Mein Highlight ist wahrscheinlich das Homeschooling gewesen, weil ich auf einmal viel mehr über sie (Kaya) selbst gelernt habe und natürlich auch über den Umgang mit meiner Tochter“, erzählt er im Interview mit RTL.

Lehrer Klitschko ist streng

Aber nur, weil er sein eigen Fleisch und Blut unterrichtet, ist Klitschko nicht weniger streng: „Man muss schon streng sein, glaube ich. So wird das von Kindern besser aufgenommen. Aber sobald das akzeptiert wurde, ging das eigentlich ganz gut“, berichtet der 44-Jährige. Für Klischko ist das Lehren kein Neuland. Seit fünf Jahren unterrichtet er seinen eigenen Studiengang, weshalb er über das Homeschooling seiner Tochter nur sagen kann: „Das ist nicht so kompliziert gewesen.“

Corona ist dennoch „ein Tiefpunkt“

Obwohl das Lehren dem Boxer Spaß zu machen scheint, zieht er dennoch keine positive Bilanz aus dem Jahr 2020: „Es ist ein Tiefpunkt für uns alle – die Corona-Krise“, verrät Klitschko. Er hat sich zwar bereits vor Jahren aus dem Ring zurückgezogen, scheint aber dennoch unter den Maßnahmen zu leiden – kein Wunder, auch Wladimir Klitschko ist nur ein Mensch.

Wladimirs Auszeichnung „Ein Herz für Kinder“

Der Boxer hat nicht nur ein Herz für seine Tochter. Das wurde belohnt mit der Auszeichnung des Goldenen Herzen, das in diesem Jahr an den ehemaligen Box-Weltmeister ging für das große Engagement, mit dem er zusammen mit seinem Bruder Vitali (49) unter dem Motto „Jedes Kind soll lernen, dass es selbst die bewegende Kraft seines Lebens ist“ in aller Welt hilft.

Übrigens: Wladimir Klitschko ist 2019 als Unternehmer ins Tee-Geschäft eingestiegen. (AKo)