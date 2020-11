11.11.2020 19:17 Uhr

Wollnys: Loredana zu sexy für ersten Freund? Silvia ist besorgt!

Heute Abend gibt es eine neue Doppelfolge von "Die Wollnys" und diesmal steht das Nesthäkchen Loredana im Mittelpunkt. Denn die 16-Jährige hat ihren ersten Freund.

Bei Loredana steht außerdem eine Fuß-OP an. Die 16-Jährige leidet zum wiederholten Male unter gutartigen Wucherungen an beiden Füßen und muss für einen weiteren Eingriff ins Krankenhaus.

Loredana ist genervt von Silvia

In den Tagen vor der geplanten OP ist Silvia nervös: Sie macht sich Sorgen – was Loredana wiederum total nervt. Gefiel ihr bis vor wenigen Monaten die Fürsorge ihrer Mutter noch sehr, fühlt sie sich jetzt zu sehr von Silvia bemuttert und teilweise wie ein kleines Kind behandelt.

Ständig geraten Mutter und Tochter daher aneinander. Verläuft Loredanas OP ohne böse Überraschungen? Wie entwickelt sich das Verhältnis zwischen Silvia und ihrem Nesthäkchen?

Loredana brezelt sich auf

Außerdem hat Loredana ihren ersten Freund: Rocco. Bei einem Date mit ihm hat sich der Teenie aufgebrezelt, was Mama Silvia missfällt: „Also das Outfit was die Loredana jetzt anhatte, um sich mit dem Rocco zu treffen, ging gar nicht. Das war viel zu freizügig gewesen und – nee, die sah aus wie Schlupp Jupp. Also, absolut gar nicht. Ich glaube, ich werde jetzt mal anfangen, Rollkragenpullover zu stricken.“

Estefania steht hinter Silvia

Auch den anderen fällt auf, dass Silvia überfürsorglich ist. Estefania erklärt: „Loredana ist die Jüngste und kommt jetzt mit ‘nem Freund nach Hause. Und deswegen ist es für Mama auch nicht so einfach.“

Loredana hätte sich jedoch mehr Unterstützung gewünscht: „Ich find es echt nicht gut von der Estefania, dass die sich so auf Mamas Seite stellt. Gerade wenn es um Jungs oder was anderes geht, sollte Estefania auf meiner Seite stehen. Nee, da ist sie auf Mamas Seite und bricht sogar noch unseren Bro-Code. Habe ich kein Verständnis für.“

Eskaliert es im Hause Wollny?

Eine neue Doppelfolge „Die Wollnys“ heute um 20:15 Uhr auf RTLZWEI.

(TT)