Sharon Stone: Wow, so fantastisch sieht sie mit 62 im Bikini aus

Sharon Stone wird seit Jahrzehnten zu den attraktivsten Frauen der Welt gezählt. Auch mit 62 Jahren ist die Schauspielerin immer noch eine wahre Granate, wie sie aktuell wieder mit einem Bikini-Bild auf Instagram bewies.

Es ist absolut beeindruckend, wie fit sich Sharon Stone auch mit über 60 Jahren noch hält. Die „Basic Instinct“-Legende postete am Wochenende ein Bild von sich in einem mehr als knappen Bikini. Dieser überließ nicht viel der Fantasie. Das Foto zeigte einmal mehr, dass die Schauspielerin Bauchmuskeln aus Stahl zu haben scheint.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an keepin my head togetherEin Beitrag geteilt von Sharon Stone (@sharonstone) am Mai 23, 2020 um 5:42 PDT

Vielleicht damit die Couch-Potatoes rund um den Planeten bei diesem Anblick nicht gleich in Depressionen verfallen, stellte sie kurz darauf ein weiteres Bild von sich am Pool online, welches sie allerdings sitzend zeigt. Wenigstens in dieser Position sind einige kleine Haut- und Fettröllchen am Bauch zu erahnen.

Fitness-Bootcamp in der Quarantäne

Sharon Stone gehört mit großer Sicherheit zu den Menschen, die in der Corona-Quarantäne nicht in ein Jogginghosen-Koma fallen, sondern sich dem Fitness-Wahn hingeben. Damit wäre die dreifache Mutter nicht alleine.

Auch Jennifer Lopez (50) scheint in ihrem spontan eingerichteten, hauseigenen Fitnessstudio in der Garage eingezogen zu sein. Ebenso besessen trainiert Orlando Bloom (41). Nach der Aussage seiner schwangeren Partnerin Katy Perry (35) verwandelt sich der Hollywood-Star zunehmend in den Hulk.

Glücklicherweise zeigen nicht alle Stars so viel eiserne Disziplin. Supermodel Bella Hadid (23) futterte sich in den vergangenen Wochen ein kleines Bäuchen an und auch Kourtney Kardashian (41) legte ein paar Kilos zu.