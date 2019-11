Zum Gesundheitszustand von Catherine Deneuve

Große Sorge um die französische Schauspiel-Ikone Catherine Deneuve (76). Die Schauspielerin soll in der Nacht zum Mittwoch in ein Krankenhaus in Paris eingeliefert worden sein. Von einem „ernsten Zustand“ sei aktuell die Rede.

Als erste berichtete die französische Boulevardzeitung „Le Parisien“ vom derzeitigen Zustand der Schauspielerin. Bekannte aus dem näheren Umfeld von Catherine Deneuve bestätigten gegenüber dem französischen TV-Sender „BFM TV“ die Geschehnisse.

Wie schlecht geht es ihr?

Die Zeitung berichte von einem „ernsten Zustand“, der „intensive Untersuchungen“ nach sich ziehen würde. So zeige sie Übermüdungserscheinungen nach einer möglichen beruflichen Überlastung. Jedoch glaubt das US-Branchenblatt „Variety“ anhand einer Quelle, dass es sich nicht um einen alarmierenden Zustand handeln würde.

Catherine Deneuve stand aktuell für den Film „De son vivant“ vor der Kamera. Vielleicht hat sich die 76-jährige einfach zu viel zugemutet. Deneuve gehört zu den bekanntesten Schauspielerinnen in Frankreich. Nach ihrem Durchbruch im Jahr 1957 war sie in über 130 Kinofilmen zu sehen.

Innerhalb ihrer Karriere wurde die großartige Schauspielerin mehrfach ausgezeichnet, für den Film „Indochine“ erhielt 1993 eine Nominierung für den Oscar.