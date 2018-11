Montag, 19. November 2018 20:35 Uhr

Die Kelly-Family ist mit ihrem Gesangstalent berühmt geworden und hat längst auch deutsche Musikgeschichte geschrieben. Schaffst du es, alle Fragen über die Großfamilie richtig zu beantworten?

Frage 1 Paddy und Angelo Maite und Joey Maite und Paddy Richtig! Falsch! - Frage 2 25.11.69 25.12.69 25.01.69 Richtig! Falsch! - Frage 3 Eins Drei Zwei Richtig! Falsch! - Frage 4 Acht Jahre Fünf Jahre Sechs Jahre Richtig! Falsch! - Frage 5 Patricia Jimmy Barby Richtig! Falsch! - Frage 6 Agnes Theresa Barbara, Josephine Katherine Francoise, Solène Agnes Theresa Barbara, Josephine Katherine Francoise, Solèna Mathilda Sophie Annika, Helene Maria Kristin, Sophia Richtig! Falsch! - Frage 7 "Goodbye Kellys" "If you believe" "From their hearts" Richtig! Falsch! - Frage 8 Kathy Jimmy Joe Richtig! Falsch! - Frage 9 Kathy Angelo Joey Richtig! Falsch! - Frage 10 07.08.02 05.08.02 06.08.02 Richtig! Falsch! - Frage 11 Daniela und Ben Daniel und Susanne Daniel und Barbara Richtig! Falsch! - Frage 12 Angelo Daniel Maite Richtig! Falsch! - Frage 13 Angelo Paddy Maite Richtig! Falsch! - Frage 14 12 Jahre 13 Jahre 11 Jahre Richtig! Falsch! - Teile das Quiz um deine Ergebnisse zu sehen! Facebook Facebook Verrate uns wer du bist, um deine Ergebnisse zu sehen! Zeig meine Ergebnisse >> Teile deine Ergebnisse Diesen Beitrag Teilen Du kannst es besser? Langeweile?

Kelly-Family Du hast %%score%% von %%total%% Fragen richtig beantwortet!