Sonntag, 18. November 2018 20:47 Uhr

Stan Lee ist das Gesicht hinter den Marvel-Filmen und veränderte mit seinen Ideen die Filmwelt. Er ein großer US-amerikanischer Comicautor und -redakteur und erfand unzählige mehr oder weniger berühmte Comicfiguren. Am 12. November ist er verstorben.

Wie gut kennst du seine Filme? Teste hier dein Können!



Quelle: 1. Wie heißt Hulk mit richtigem Namen?Quelle: pinterest.com Bruce Brunner Bruce Banner Bruce Renner Richtig! Falsch! -

Quelle: 2. Wann kam der erste Iron Man-Film raus?Quelle: pinterest.com 2008 2006 2007 Richtig! Falsch! -

Quelle: 3. Wer hat neben Stan Lee auch den Charakter Thor erschaffen?Quelle: pinterest.com Jack Kurby Jack Kirby Jack Kirbi Richtig! Falsch! -

Quelle: 4. Wer spielte im ersten Spider-Man-Film Harry Osborn?Quelle: pinterest.com James Franco Dave Franco James Franko Richtig! Falsch! -

Quelle: 5. Was hat Doctor Strange früher beruflich gemacht?Quelle: pinterest.com Radiologe Neurochirurg Pathologe Richtig! Falsch! -

Quelle: 6. Welcher Marvel-Film wurde nie veröffentlicht?Quelle: pinterest.com Fantastic Four The Fantastic Four Fantastic Four: Rise of the Silver Surfer Richtig! Falsch! -

Quelle: 7. Welches Budget hatte „Guardians of the Galaxy Vol. 2"?Quelle: pinterest.com 233 Millionen US-Dollar 232 Millionen US-Dollar 231 Millionen US-Dollar Richtig! Falsch! -

Quelle: 8. Welcher Superheld verbirgt sich hinter den Initialen „W.W.W."?Quelle: pinterest.com Deadpool Spider-Man Wolverine Richtig! Falsch! -

Quelle: 9. „Ant-Man and the Wasp" ist der wievielte Marvel-Streifen?Quelle: pinterest.com 20. 9. 14. Richtig! Falsch! -

Quelle: 10. Wie hießen die Eltern von Steve Rogers (Captain America)?Quelle: pinterest.com Joseph & Maria Glen & Sarah Joseph & Sarah Richtig! Falsch! -

Stan Lee Quiz Du hast %%score%% von %%total%% Fragen richtig beantwortet!