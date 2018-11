Freitag, 30. November 2018 17:30 Uhr

Egal ob Drama, Skandale oder Affären: Die Serie „Unter uns“ hat alles, was man beim Fernsehen nicht missen möchte. Hier treffen verschiedene Generationen und Kulturen aufeinander und es geht immer drunter und drüber. Die Abenteuer in der berühmten Schillerallee mit Familie Weigel und Co. überzeugt das deutsche Publikum schon seit mehr als 20 Jahren!

Ob du dich mit der Serie gut auskennst, kannst du jetzt in diesem „Unter Uns“-Quiz testen!



Quelle: pinterest.com 1. Mit welcher anderen Serie hatte „Unter Uns” ein Crossover? Der letzte Bulle Alles was zählt Club der roten Bänder Richtig! Falsch! -

Quelle: pinterest.com 2. Wer ist Inhaber von dem „Em Bündchen”-Kiosk? Ingo Winter Jakob Huber Jonas Sommerfeld Richtig! Falsch! -

Quelle: pinterest.com 3. Welche dieser unten genannten Charaktere wurde von zwei Schauspielern verkörpert? Til Weigel Nils Hoffmann Lisa Brück Richtig! Falsch! -

Quelle: pinterest.com 4. Welchen Beruf übt Roger Schmitz aus? Fleischer Bäcker Koch Richtig! Falsch! -

Quelle: pinterest.com 5. Wie heißt der Bruder von Pauline Pfitzer? Sven Georg Maximilian Richtig! Falsch! -

Quelle: pinterest.com 6. Seit wann wird die Serie ausgestrahlt? 1992 2001 1994 Richtig! Falsch! -

Quelle: pinterest.com 7. Woran stirbt Regina Albrecht? An einem Autounfall An einer Krankheit An einer schweren Kopfverletzung Richtig! Falsch! -

Quelle: pinterest.com 8. Wann wurde das alte Logo erneuert? 2014 2006 2009 Richtig! Falsch! -

Quelle: pinterest.com 9. Was passierte mit Michelle Lassner? Sie ist weggezogen Sie wurde ermordet Sie ist verstorben Richtig! Falsch! -

Quelle: pinterest.com 10. Wie lange war Sven Waasner in der Serie dabei? Drei Jahre Fünfzehn Jahre Ein Jahr Richtig! Falsch!