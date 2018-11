Donnerstag, 29. November 2018 21:21 Uhr

Männer und Bärte sind immer so eine Sache für sich: Sie fangen harmlos mit der Oberlippe an und wollen nach dem Dreitagebart nicht mehr aufhören. Dabei kann das Ganze bei guter Pflege und Sorgsamkeit sogar noch hinhauen, aber in anderen Fällen will man am liebsten einfach nur wegrennen.

Kannst du verschiedene Bärte unterscheiden und erkennen, welches Prachtstück von Haar zu welchem Prominenten gehört? Teste dich jetzt!

1. Wem gehört dieser Bart? Jason Momoa Jared Leto Jake Gyllenhaal Richtig! Falsch! - 2. Wem gehört dieser Bart? Tyler James Williams Michael B. Jordan Kanye West Richtig! Falsch! - 3. Wem gehört dieser Bart? Orlando Bloom Daniel Radcliffe Jamie Dornan Richtig! Falsch! - 4. Wem gehört dieser Bart? Leonardo DiCaprio Gary Oldman Jason Statham Richtig! Falsch! - 5. Wem gehört dieser Bart? Alfred Enoch Will Smith Tyler James Williams Richtig! Falsch! - 6. Wem gehört dieser Bart? George Clooney Jeff Bridges Anthony Hopkins Richtig! Falsch! - 7. Wem gehört dieser Bart? Robert Pattinson Tom Hardy Shia LaBeouf Richtig! Falsch! - 8. Wem gehört dieser Bart? Justin Timberlake Liam Hemsworth Ben Affleck Richtig! Falsch! - 9. Wem gehört dieser Bart? Ryan Gosling Jared Leto Johnny Depp Richtig! Falsch! - 10. Wem gehört dieser Bart? Tom Hiddleston Brad Pitt Chris Hemsworth Richtig! Falsch! - Kollegah James Franco Zac Efron Richtig! Falsch! - Drake David Beckham 50 Cent Richtig! Falsch! - George Michael Ashton Kutcher Robert Downey Jr. Richtig! Falsch! - Idris Elba Rick Ross 50 Cent Richtig! Falsch!