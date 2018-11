Donnerstag, 22. November 2018 21:00 Uhr

Seit 1993 rocken die „Backstreet Boys“ die Bühne in Dauerschleife. Dabei haben sie vieles miterlebt und Geschichte geschrieben. Ihre Songs sind noch heute wahre Klassiker und dürfen auf keiner Party fehlen. Und mal Hand auf’s Herz: Den Text zu „I want It That Way“ kann noch jeder auswendig mitsingen. Wie viel weißt du über die fünf Jungs? Teste dich hier!



1. Wen hat AJ gefragt, ob er der Band beitreten will? Brad Pitt Justin Timberblake Ryan Gosling Richtig! Falsch! -

2. Welcher der Backstreet Boys hatte eine kleine Szene in „Edward mit den Scherenhänden?” Brian Nick Howie Richtig! Falsch! -

3. Wie oft wurden sie für den Grammy nominiert? Fünf Mal Zwei Mal Sechs Mal Richtig! Falsch! -

Quelle: pinterest.com 4. In welchem Monat wurde die Band gegründet? April Oktober März Richtig! Falsch! -

5. Welche zwei Mitglieder haben sich während eines Mario Kart-Spiels gestritten? AJ und Howie Nick und AJ Brian und Nick Richtig! Falsch! -

6. Wo hat Brian Littrell gesungen, bevor er Mitglied der Band wurde? In einer anderen Band Unter der Dusche In einem Kirchenchor Richtig! Falsch! -

7. Wie viele Geschwister hat Howie Dorough? Vier Sieben Zwei Richtig! Falsch! -

8. Wann hat sich AJ zum ersten Mal in eine Entzugsklinik einweisen lassen? 2005 2001 2003 Richtig! Falsch! -

Quelle: pinterest.com 9. Welches Lied wurde in China verboten? „Drowning" „Quit Playing Games" „I want it that way" Richtig! Falsch! -

10. Was zeichnete Nick gerne privat? Hohe Gebäude Disney-Charaktere Comic-Charaktere Richtig! Falsch!