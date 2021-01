20.01.2021 16:15 Uhr

Das höchste Kettenkarussel dreht sich in Dubai

Reisen sind derzeit kaum möglich. Doch neue Sehenswürdigkeiten warten für die Zeit nach der Pandemie - etwa in Dubai und Oslo. Wer Kreuzfahrten liebt, muss sich noch ein wenig gedulden.

Höchstes Kettenkarussell der Welt in Dubai eröffnet

Dubai (dpa/tmn) – Schwindelgefahr: In Dubai hat ein neues Kettenkarussell in 140 Metern Höhe eröffnet. Die Mitfahrer drehen sich dabei in freischwingenden Doppelsitzen um einen riesigen Turm. Der Bollywood Skyflyer ist nach Angaben von Dubai Parks and Resorts das höchste derartige Fahrgeschäft der Welt. Die neue Attraktion befindet sich im Freizeitpark Bollywood Parks, in dem Besucher in die Welt der indischen Filmindustrie eintauchen können. Für die Einreise nach Dubai und in die Emirate gelten derzeit strenge Auflagen.

Munch-Museum in Oslo soll im Sommer aufmachen

Oslo – Das neue Munch-Museum im Zentrum Oslos soll im Sommer 2021 seine Türen öffnen. Diesen Termin nannte Visit Norway. Die Eröffnung war wegen Problemen beim Bau mehrfach verschoben worden. Der Neubau befindet sich im Kulturviertel am Fjord, gleich neben der Oper. Das alte Museum war zu klein geworden und in einem schlechten Zustand. Der norwegische Maler Edvard Munch (1863-1944) hatte der Stadt Oslo zwei Drittel seiner 40 000 Werke und Gegenstände vermacht. In dem neuen Museum werden Besucher unter anderem „Der Schrei“ zu sehen bekommen. Norwegen hat derzeit pandemiebedingt strikte Einreisebestimmungen. (www.munchmuseet.no/en)

Norwegian Cruise Line sagt Kreuzfahrten bis Ende April ab

Miami – Norwegian Cruise Line hat wegen der anhaltenden Pandemie nun auch die Kreuzfahrten bis ins Frühjahr hinein abgesagt. Die verlängerte Aussetzung betreffe alle Seereisen mit Norwegian Cruise Line, Oceania Cruises und Regent Seven Seas Cruises mit Einschiffungsdatum bis einschließlich 30. April 2021, teilte die US-amerikanische Reederei mit. Die geplante Aussetzung der Fahrten verlängert sich damit um zwei weitere Monate.

Copyright 2021, dpa (www.dpa.de). Alle Rechte vorbehalten