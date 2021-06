Klima-Krise am Mittelmeer: Mehr Quallen, weniger Korallen

Kein Meer der Welt erhitzt sich laut einem WWF-Bericht so stark wie das Mittelmeer.

22.06.2021 13:03 Uhr

Erhöhte Wassertemperatur und steigender Meerespiegel bedrohen die Artenvielfalt im Mittelmehr. Küsten und Städte sind gefährdet, die Folgen unter und über Wasser spürbar.

Die Klimakrise habe bereits einige der wichtigsten marinen

Ökosysteme „teils irreversibel verändert, mit spürbaren Folgen auch

für Fischerei und Tourismus“, hieß es in einer

WWF-Mitteilung. Das Korallensterben und die Quallenplagen nähmen zu.

Tropische Quallenarten breiten sich aus

Der WWF spricht bei Weichkorallen wie den fächerartigen Gorgonien,

aber auch bei der größten mediterranen Muschelart, der Großen

Steckmuschel, von einem „Massenaussterben“. Im Zuge der Hitzewellen

verbreiten sich tropische Quallenarten dem Bericht zufolge seit 2003

immer mehr, auch im Winter. Die massive Überfischung von fast 90

Prozent der Fischbestände sorge zusätzlich dafür, dass die

Fressfeinde und Nahrungskonkurrenten der Quallen fehlen.

Die nur im Mittelmeer vorkommenden Neptungraswiesen seien durch die

Erwärmung des Wassers und den Anstieg des Meeresspiegels bedroht, mit

ernsten Folgen für die Artenvielfalt. Jede fünfte Mittelmeerart

benötige Neptungras als Lebensraum. Diese Unterwasserwiesen

speicherten bis zu 42 Prozent der CO2-Emissionen aller Länder des

Mittelmeeres und seien deshalb auch als Kohlenstoffsenke wichtig.

Belastung durch Plastikmüll und Schifffahrt

Küsten und Städte seien bedroht, „weil mit schwindenden Seegraswiesen

auch der natürliche Küstenschutz abnimmt“, erklärte die Leiterin

Meeresschutz beim WWF Deutschland, Heike Vesper. Besonders

problematisch sei, dass die Effekte der Klimakrise „auf ein ohnehin

gestresstes Meer“ treffen, das durch Überfischung, Verschmutzung,

Plastikmüll und Schifffahrt stark belastet sei. „Irgendwann wird der

Stresscocktail zu viel“, so Vesper.

Der WWF fordert, 30 Prozent des Mittelmeers bis 2030 effektiv zu

schützen. Um den Trend umzukehren, müsse man den CO2-Ausstoß senken,

den menschlichen Nutzungsdruck aufs Meer reduzieren und seine

Widerstandskraft durch Schutzgebiete aufbauen.