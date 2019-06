Charlotte Casiraghi hat geheiratet

Sonntag, 2. Juni 2019 20:16 Uhr

Nun ist es offiziell: Seit Wochen schon gab es Gerüchte, dass Charlotte Casiraghi heiraten würde. Die Tochter von Prinzessin Caroline hat in Monaco ihren Dimitri Rassam geheiratet.

Wie die Regionalzeitung „Monaco Matin“ online berichtete, gab die 32-Jährige am Samstag dem französischen Filmproduzenten im Fürstenpalast an der Riviera das Jawort. Der Fürstenpalast in Monaco veröffentlichte auf seiner Facebook-Seite ein Bild des Hochzeitspaares. Die Braut trägt ein kurzes helles Kleid.

Charlotte Casiraghi ist die älteste Tochter von Prinzessin Caroline von Hannover und Enkelin von Hollywoodstar Grace Kelly. Charlotte hatte 2013 ein erstes Kind aus der Beziehung mit dem französischen Komiker und Schauspieler Gad Elmaleh. Im Oktober vergangenen Jahres brachte sie ein zweites Kind zur Welt. Prinzessin Caroline ist die Schwester des monegassischen Fürsten Albert II..