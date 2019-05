Guido Maria Kretschmer: „Archie sieht aus wie DJ Ötzi“

Donnerstag, 9. Mai 2019 11:50 Uhr

Am Mittwoch zeigten Meghan Markle (37) und Prinz Harry (34) ihren Sohn Archie Harrison erstmals in der Öffentlichkeit und die ganze Welt ist total vernarrt in den Mini-Royal. Auch Designer Guido Maria Kretschmer (53) ist hin und weg.

Dennoch hat Guido Maria Kretschmer eine sehr lustigen Vergleich und sagt gegenüber RTL: „Ich find, sieht ein bisschen aus wie DJ Ötzi. Ist das nicht so? Den mag ich auch so gerne, ein netter Mann.“ Und tatsächlich, mit seinem kleinen weißen Mützchen sieht Archie wirklich ein bisschen aus wie der Partysänger.

Denn auch DJ Ötzi trägt stets eine helle Strickmütze, die in den letzten Jahren schon zu seinem Markenzeichen geworden ist. Böse gemeint ist das von Gudio übrigens nicht, der findet Archie total putzig: „Ach ist das süß. Also von Harry hätte ich mir auch ein Kind machen lassen. Ich finde den toll.“

Quelle: instagram.com