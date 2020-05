Harry und Meghan: Ach, es war alles ganz anders?

Wer war die treibende Kraft hinter der Entscheidung, das britische Königshaus zu verlassen? Prinz Harry (35) oder Meghan Markle (38)? Das bald erscheinende Buch „Finding Freedom“ wirft ein gänzlich neues Licht auf den historischen Skandal.

Megxit – so betitelte die internationale Presse das Ausscheiden von Meghan und Harry aus der Welt der Royals. Die Wortkreation aus Meghan und Brexit weckt ganz automatisch den Anschein, dass es vor allem die Schauspielerin Meghan Markle war, die dem britischen Königshaus mit all seinen strengen Regeln und Etiketten den Rücken zukehren wollte.

War Harry schon lange nicht mehr glücklich?

Wie die britische Tageszeitung „The Sun“ jetzt berichtet, soll es gemäß den Darstellungen in „Finding Freedom – Harry and Meghan and the Making of a Modern Royal Family“ aber ganz anders abgelaufen sein.

Wie es laut Insider in dem Buch beschrieben ist, war der frischgebackene Vater schon seit Längerem nicht mehr glücklich mit der gesamten Situation. Nach über einem Jahr des Abwägens soll sich das Paar gemeinsam dazu entschlossen haben, ihre Pläne in die Wirklichkeit umzusetzen. Die treibende Kraft hinter der drastischen Entscheidung war allerdings der junge Prinz selbst.

Seine Partnerin Meghan habe ihn zu nichts drängen wollen. Gleichzeitig soll sie ihm verdeutlicht haben, dass sie ihn in der einen und in der anderen Situation voll und ganz unterstützen wird.

368 Seiten voll mit neuen Details?

Das Sachbuch mit knapp 400 Seiten erscheint in England am 11. August. Wir sind gespannt, welche weiteren Details die beiden Autoren noch ans Licht bringen werden. Und natürlich, ob diese der Wahrheit entsprechen. Wie es in „The Sun“ heißt, wurde „Finding Freedom“ mit dem Wissen der ehemaligen Royals geschrieben.

Die Autoren, Omid Scobie und Carolyn Durand, gehören seit Jahren zu den wichtigsten Journalisten, wenn es um das britische Königshaus geht. Beide führten bereits etliche Interviews mit Harry, begleiteten ihn auf Reisen und sind persönlich mit ihm bekannt.

Es liegt demnach im Bereich des Möglichen, dass das Buch gegebenenfalls sogar mithilfe des Paares entstand. Handelt es sich dabei vielleicht sogar um den ersten, großen Versuch das Narrativ über ihre eigene Geschichte selbst in die Hand zu nehmen?