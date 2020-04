Herzogin Camilla (72) tanzt jetzt mit ihren Freundinnen Ballet

Camilla, Herzogin von Cornwall, nimmt mit ihren gleichaltrigen Freundinnen heimlichen Ballettunterricht. Die 72-Jährige Frau von Prinz Charles, macht sich aus den Tanzstunden einen riesigen Spaß, wie sie kürzlich verraten hat.

In einem Videoanruf mit der Silver Swans-Botschafterin Angela Rippon erzählte die Herzogin: „Ich habe mich mit einer Gruppe alter Freunde zusammengetan. Wir vier trampeln etwas herum. Wir sind dabei in London, wir machen das einmal pro Woche und es macht einen großen Unterschied. Ich habe das Tanzen schon immer geliebt, aber ich habe noch nie Ballett gemacht. Ich mag das Gefühl, dass wir dabei alle in einem Boot sitzen.“

Sie hat die Tänzer unterschätzt

Camilla wurde auf die Silver Swans-Tanzstunden, die ältere Menschen dafür begeistern sollen, fit und gesund zu bleiben, im Jahr 2018 aufmerksam und gab zu, dass sie nicht gedacht hätte, dass die Tänzer so gut sein werden.

Die Herzogin hat zudem verraten, dass sie das Leben inmitten der Pandemie sehr merkwürdig findet, was sie und ihren Ehemann, der sich im letzten Monat mit dem Virus angesteckt hatte, aber nicht vom Arbeiten abhält. (Bang/KT)