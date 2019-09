Herzogin Kate ist verblüfft, dass Prinz George „schon sechs“ ist

Herzogin Kate „kann nicht glauben“, dass ihr ältester Sohn, Prinz George, „schon sechs“ ist. Der junge Prinz feierte am 22. Juli seinen sechsten Geburtstag und Catherine, die gemeinsam mit ihrem Ehemann Prinz William George, Prinzessin Charlotte (4) und Prinz Louis (16 Monate) großzieht, kann kaum glauben, wie schnell die Zeit vergeht, wenn sie ihren Kindern beim Aufwachsen zuschaut.

Die 37-Jährige sprach am Donnerstag (19. September) während eines Besuchs im The Family Nurse Partnership-Zentrum in London, das junge erstmalige Eltern und ihre Kinder unterstützt, mit Müttern und Vätern.

Auf wichtiger Mission

Dort plauderte die 23-jährige Chloe Koroma mit der Herzogin und sagte hinterher: „Es war schön, die Herzogin zu treffen. Sie fragte, wie alt Oliver ist und welches Fußball-Trikot er trägt. Sie sagte, dass Kinder so schnell wachsen und dass sie es nicht glauben kann, dass George schon sechs ist.“

Einem Statement des Kensington-Palastes zufolge sollte Kates Besuch in dieser Woche „ihre Forschung und ihr Engagement im Sektor der ersten Jahre fördern“, da die Wohltätigkeitsorganisation junge Mütter unterstützt und für eine gesunde Schwangerschaft sorgen soll. Außerdem soll die Kindesgesundheit und -entwicklung verbessert werden.

Die brünette Schönheit fokussiert ihre öffentliche Arbeit darauf, Familien, Pfleger und Kinder in ihren frühen Jahren zu unterstützen. Erst kürzlich beendete sie eine einjährige Studie, die von einer Gruppe Experten auf dem Feld der frühkindlichen Entwicklung durchgeführt wurde.