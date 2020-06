Herzogin Meghan startet jetzt in Hollywood durch?

Meghan Markle, die vor ihrer Hochzeit mit Prinz Harry in der Fernsehserie „Suits“ mitgespielt hat, soll Berichten zufolge unzählige Angebote aus Hollywood erhalten, nachdem sie mit Disney an der Dokumentation „Elephant“ zusammengearbeitet hat.

Ein Insider sagte gegenüber der Briten-Zeitung „Daily Mail“: „Disney war absolut erfreut über die Arbeit, die Meghan für sie abgeliefert hat. Sie hat nur für ein Projekt unterschrieben, aber es gibt Gespräche über andere Filme und Ideen, an denen sie möglicherweise arbeiten können.“

Doku soll Menschen inspirieren

Andere Studios sollen ebenfalls mit der Herzogin in Kontakt getreten sein, die in diesem Jahr gemeinsam mit ihrem Mann und dem 13 Monate alten Sohn Archie in ihre Heimat Los Angeles zurückkehrte. „Es muss das richtige Projekt für Meghan sein“, so die Quelle weiter.

„Etwas, an das sie wirklich glaubt und in das sie investieren möchte.“ Ex-Schauspielerin Meghan hatte zuvor in einem Interview mit „Good Morning America“ ihre Hoffnung geäußert, dass die Doku „Elephant“ Menschen dazu inspirieren wird, sich zukünftig auf andere Art und Weise um „einander, diesen Planeten und Tiere“ zu kümmern.

Das Projekt begleitet den afrikanischen Elefanten Shani und ihren Sohn Jomo auf einer epischen Reise durch die Kalahari-Wüste. (Bang)