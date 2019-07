Meghan Markle: Bekommt Archie einen Hund aus dem Tierheim?

Dienstag, 9. Juli 2019 09:24 Uhr

Erst am Samstag wurde Archie Harrison, Sohn von Meghan Markle (37) und Prinz Harry (34) in einer feierlichen Zeremonie getauft. Nun überlegt Mama Meghan offenbar, ihm sein erstes Haustier zuzulegen: Einen Hund aus dem Tierheim.

Archie kann mit zwei Monaten noch einmal sitzen und soll nun sein erstes Haustier bekommen, wie ein Insider gegenüber der Zeitung „The Sun“ ausplauderte: „Meghan will wirklich einen Hund, mit dem Archie seine Kindheit verbringen kann. Sie hofft, dass sie unzertrennlich werden.“

Sie schaut sich schon um

Der Plan soll auch schon bald umgesetzt werden, Meghan soll sich angeblich schon in Tierheimen in der näheren Umgebung umschauen. Meghan ist großer Tierfreund, hatte selbst zwei Hunde. Einen Hund musste sie vor ihrem Umzug nach Großbritannien zurück lassen, der war zu alt für einen so umfangreichen Umzug in ein anderes Land.

Sie selbst ist mit Hunden groß geworden und deswegen soll Archie auch schon früh mit den Vierbeinern in Berührung kommen. Ein Glück ist die britische Königsfamilie Hunden positiv gesonnen. Die Queen hatte selbst Hunde der Rasse Welsh Corgi Pembroke, eine britische Wachhundrasse.