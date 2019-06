Meghan Markle: Das ist die Herzogin mit 11 Jahren

Dienstag, 11. Juni 2019 21:06 Uhr

Na, erkannt? Das ist Meghan Markle 1993 als gerade einmal elfjährige. Die Bilder stammen aus einem Video, dass in Meghans Klasse in der Grundschule aufgenommen wurde. Damals sprach die heutige Herzogin über die Gleichstellung der Frau.

Bereits mit elf Jahren setzte sich Meghan Markle für die Gleichstellung der Frau ein. Sie schrieb einen Brief an die Macher eines Werbespots für Waschmittel, weil diese in ihrem Spot von einer „sie“ sprachen und damit suggerierten, dass lediglich Frauen für den Abwasch zuständig sind.

Sie kämpfte für Gleichberechtigung

Meghans Einsatz hatte Erfolg, der Waschmittelhersteller änderte Aufgrund von Meghans Brief ihren Werbespot. Auf das kleine Mädchen wurden durch diese Aktion auch Fernsehanstalten im ganzen Land aufmerksam, sodass Meghan bei den News des Senders „Nickelodeon“ landete.

Auch wenn die Bilder bereits über 25 Jahre zurück liegen, kann man die Frau von Prinz Harry deutlich erkennen. Damals trug sie ihre Haare noch in ihren natürlichen krausen Locken, doch das Gesicht hat sich tatsächlich kaum verändert. Schon damals wusste Meghan ganz genau was sie will!

