Meghan Markle will so schnell wie möglich wieder arbeiten

Mittwoch, 24. April 2019 16:38 Uhr

Noch ist das Royale-Baby von Meghan Markle und Prinz Harry noch nicht einmal auf der Welt, da denkt die Herzogin schon wieder an Arbeit. Zugegeben, die Arbeit von Meghan besteht aus wohltätigen Engagements und Auftritten in der Öffentlichkeit, aber Ruhe möchte sich Meghan nicht gönnen.

Ein Insider plauderte gegenüber der britischen „Sun“ über Meghan Markle: „Meghan hat klar gesagt, dass sie so schnell wie möglich wieder zurückkehren möchte. Sie ist regelrecht energiegeladen und entschlossen, sich in kurzer Zeit wieder ihren wohltätigen Arbeiten zu widmen.“

Im Juni zurück?

Ihr Mutterschaftsurlaub beträgt rund drei Monate nach der Geburt, aber Meghan will so schnell wie möglich zurück in die Öffentlichkeit. Der Insider fügt hinzu: „Es steht noch nichts fest, Meghan möchte abwarten, wie sie sich nach der Geburt des Babys fühlt.“

Im Juni wird die Queen ihren Geburtstag nachfeiern und der Insider erklärt: „Sie hat zwar drei Monate Mutterschaftsurlaub angepeilt, aber wahrscheinlich wird sie sich bereits im Juni zur offiziellen Geburtstagsfeier der Queen wieder in der Öffentlichkeit zeigen. Das wäre in etwa sechs Wochen nach der Geburt.“