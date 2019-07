Meghan Markle wird weiterhin Teil von „Suits“ sein

Dienstag, 9. Juli 2019 15:48 Uhr

‚Suits‘ soll den Charakter der Herzogin von Sussex in der letzten Staffel miteinbeziehen. Die Anwaltsserie wird in diesem Jahr die neunte und letzte Staffel abschließen und es wurde bestätigt, dass die Schauspielerin indirekt auf die Leinwand zurückkehrt – zumindest wird ihr Alter Ego Rachel Zane in Telefonaten angedeutet.

Patrick J. Adams, der Markles Partner, Mike Ross, in der Serie verkörpert, wird in der fünften Folge der finalen Staffel nochmals auftauchen. Sein Charakter wird aus Seattle zurückkehren und obwohl Meghan nicht mehr in die Show involviert ist, wird ihre Anwesenheit immer noch spürbar sein.

„Sie ist immer noch Teil der Show“

Patrick sagte gegenüber der Website ‚Entertainment Tonight‘: „Für Mike ist dies nur eine Reise nach New York. Er ist in Seattle, [Mike und Rachel] bauen ihr gemeinsames Leben auf, es hört sich so an, als ob es ihm gut geht. Es scheint mir, als wäre Mike an einem großartigen Ort. Was auch immer in Seattle passiert, es ist wirklich gut… Es gibt Telefongespräche mit Rachel, in denen sie sagt: ‚Auf Wiedersehen, ich liebe dich‘, und ich glaube, es gibt eine offensichtliche Bestätigung, dass sie immer noch da ist und ein Teil der Show ist.”

Adams wies außderdem alle Bedenken zurück, dass es für beide Charaktere ein unglückliches Ende geben könnte, da er bestätigte, dass Mike und Rachel definitiv immer noch an einem „guten“ Ort sind. Er fügte hinzu: „Wir sind glücklich. Ich verspreche Ihnen, dass sie glücklich sind.” Meghan Markle war gezwungen, ihrer Schauspielkarriere den Rücken zu kehren, als sie sich letztes Jahr mit ihrem heutigen Ehemann Prince Harry verlobte, mittlerweile sind die beiden nicht nur verheiratet sondern haben ihr im Mai diesen Jahres ihr erstes gemeinsamen Kind, Söhnchen Archie, bekommen.