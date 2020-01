Meghan Markles Vater will sie vor Gericht als Lügnerin entlarven

Thomas Markle will sich vor Gericht zur Wehr setzen. Der 75-Jährige soll seinen Streit mit seiner Tochter Meghan Markle demnächst vor einem Richter weiter austragen.

Seit Meghan mit Prinz Harry verheiratet ist, hat sich das Verhältnis zwischen Vater und Tochter offenbar drastisch verschlechtert, weil er in der Vergangenheit immer wieder ungefragte Interviews über die beiden Royals gegeben hat. Nachdem er einen persönlichen Brief von Meghan, der an ihn gerichtet war, an die Presse weitergegeben hatte, zog er erneut ihren Ärger auf sich.

„Wäre es doch nicht so weit gekommen“

Die will nun juristische Wege einleiten, doch ihr Vater scheint davor keine Angst zu haben. Stattdessen will er sie dort als Lügnerin entlarven. „Ich werde Meghan vor Gericht sehen“, kündigte Thomas bereits in einem Interview mit der britischen Boulevardpostille ‚The Sun‘ an. Seiner Meinung nach sei dies der „schlimmste Ort für ein Wiedersehen“.

Ferner offenbarte er: „Ich wünschte, es wäre nicht so weit gekommen. Aber ich werde ganz bestimmt aussagen, mich gegen die Lügen, die über mich verbreitet wurden, wehren. Alles wird ans Licht kommen.“ Für den Kameramann seien die letzten zwei Jahre die Hölle gewesen. Schließlich hat er durch seinen Streit mit Meghan auch seinen Enkel Archie Harrison noch nicht kennengelernt.