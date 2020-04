Niedlicher Nachwuchs: Schweden-Royals jetzt zu fünft

Die schwedische Königsfamilie wächst um ein weiteres Mitglied. Kronprinzessin Victoria von Schweden und ihr Mann Daniel (46) sind bereits stolze Eltern von Estelle (8) und Oscar (4). Der erwartete Nachwuchs soll aber nun vier Pfoten haben.

Da hat sich Estelle bestimmt sehr gefreut, denn die achtjährige Thronfolgerin wollte schon länger einen Hund haben. Nun hat sie ihre Eltern, Kronprinzessin Victoria von Schweden (42) und Papa Daniel (46), scheinbar überreden können. Die royale Familie hat sich dazu entschlossen einen kleinen Pudel-Welpen zu adoptieren.

Es ist ein … kleiner Pudel!

Die schwedische Zeitung „Svensk Damtiding“ berichtete jedenfalls, die Kronprinzessin mit ihrer Tochter bereits am Sonntag (26. April) im Haga-Park mit einem Hundewelpen gesehen zu haben. Die 42-Jährige habe den Pudel dabei im Arm gehalten. Hach Gottchen, wie aufregend!

Eine Augenzeugin soll laut der Zeitung begeistert gesagt haben: „Es war so süß, Prinzessin Estelle schien sich so über den Welpen zu freuen, und sie rannte mehrmals zu Victoria und kuschelte sich an“. Victoria hat schon früher gescherzt, dass sich ihre Älteste lieber einen Hund als ein Geschwisterchen wünscht, was somit nun in Erfüllung gegangen ist.