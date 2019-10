Prinz George jubelt und Prinzessin Charlotte zieht eine Schnute

Am Samstagnachmittag besuchte Prinz William gemeinsam mit seiner Frau Kate und den Kindern Prinz George (6) und Prinzessin Charlotte (4) ein Fußballspiel seiner Lieblingsmannschaft Aston Villa gegen Norwich.

Und bei seinem allerersten Stadionbesuch stellte sich nun heraus, dass der kleine Prinz George die Leidenschaft seines Vaters teilt. Bei jedem Tor für Aston Villa, und an diesem Tag gab es ganz fünf für die Villians, rastete der Sechsjährige komplett aus. Er jubelte was das Zeug hielt, riss die Arme nach oben und hoppelte auf seinem Platz hin und her.

Charlotte langweilte sich

Die Kameras fingen diese süße Spektakel ein und seine Eltern posteten ein Video davon auf ihrem Instagram-Account. Weniger Spaß hatte hingegen die kleine Charlotte, die sich anscheinend nicht so sehr für Fußball begeistern kann wie ihr Bruder.

Gelangweilt saß die auf dem Schoss von Herzogin Kate und zog eine Schnute. Für George war es zwar der erste Besuch im Fußballstadion, aber mit Sicherheit nicht der letzte. Ob Prinzessin Charlotte angesichts ihre missmutigen Schnute ihre Familie noch einmal begleitet, oder lieber bei ihrem Bruder Prinz Louis (1) bleibt, bleibt abzuwarten.