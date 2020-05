Prinz Harry: Kehrt er nach Großbritannien zurück?

Prinz Harry ist in seiner neuen Heimat nicht glücklich. Vor wenigen Monaten erst gaben der britische Royal und seine Ehefrau, Meghan Markle, bekannt, dass sie von sämtlichen Royalen Pflichten zurücktreten werden, um ein ruhiges und privates Leben in Kanada führen zu können.

Von dort zogen sie dann vor Kurzem nach Los Angeles, wo die ehemalige Schauspielerin nun versucht, ihre Karriere wieder in Gang zu bringen. Ihrem Mann fällt der Umschwung aber offenbar nur halb so leicht. Er soll laut Medienberichten sogar einen Zusammenbruch gehabt haben und die Briten und Fans des Königshauses wünschen sich eine Rückkehr des Prinzen.

Quelle: instagram.com

William und Harry haben wieder Kontakt

Ob das in nächster Zeit geschieht, ist unklar, aber immerhin hat sich der sympathische Rotschopf mit seinem Bruder, Prinz William, wieder versöhnt. Gegenüben „Entertainment Tonight“ erklärte die Könighausexpertin Katie Nicholl: „Es gab eindeutig viele heftige Risse in ihrer Beziehung, aber die Dinge sind besser geworden und ich weiß, dass William und Harry telefonisch in Kontakt stehen.“

Der Grund dafür sei die Corona-Erkrankung ihres Vaters, Prinz Charles, gewesen. „Da es Prinz Charles nicht gut ging, waren sie gezwungen, das Telefon in die Hand zu nehmen und sich wieder gegenseitig zu melden. Beide Seiten sind erleichtert, dass dieses Drama nun der Vergangenheit angehört.“ Ein Schritt in die richtige Richtung ist also schon getan…