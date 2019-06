Prinz Harry: Seine Freunde halten ihn für einen coolen Papa

Montag, 3. Juni 2019 13:55 Uhr

Prinz Harry ist „sehr glücklich“ mit seiner neuen Vateraufgabe. Der rothaarige britische Prinz hieß seinen Sohn Archie vor drei Wochen gemeinsam mit seiner Frau, Herzogin Meghan von Sussex, willkommen und scheint das Vaterdasein bereits richtig zu genießen.

Sein Freund Nacho Figueras sagte nun dem Magazin ‚People‘: „Er scheint richtig, richtig glücklich zu sein, also bin ich sehr glücklich und aufgeregt für ihn. Ich habe das schon eine lange Zeit gesagt, er ist eine Person, die Kinder liebt. Ich habe ihn seit langer Zeit bei all diesen Dingen, die wir in Afrika tun, mit Kindern agieren sehen, also bin ich nicht überrascht, dass er ein großartiger Vater ist.“

„Die Welt denkt, sie weiß alles über diesen Mann“

Figueras lobte seinen Freund kürzlich auch dafür, „wirklich inspirierend“ zu sein. Beide nahmen an einem Wohltätigkeits-Polo-Spiel zugunsten der afrikanischen Kinderhilfsorganisation Sentebale teil und der Kumpel des Royals hatte auch damals in einem Instagram-Post nur gute Worte bezüglich Harrys Hingabe für verschiedene Non-Profit-Organisationen übrig.

Neben drei Schnappschüsse vom Charity-Spiel schrieb Nacho: „Die Welt denkt, sie weiß alles über diesen Mann. Ich hatte genug Glück, über die Jahre genug Zeit mit ihm zu verbringen, um zu lernen und den Mann wirklich zu verstehen, der er ist, ein gütiger, großzügiger, mitfühlender Mensch, der ständig daran denkt, wie er die Welt zu einem besseren Ort machen kann, egal ob das bedeutet, Kindern in Afrika zu helfen, offen über psychische Probleme zu sprechen, Kinder zu ermutigen oder über den Klimawandel zu sprechen und die Dinge, die alle Menschen für die kommenden Generationen ändern müssen.

Weiter erklärt er: „Ich sehe, wie er das immer wieder tut und es ist wirklich inspirierend. Ich fühle mich geehrt, dein Freund zu sein, und lass uns weiter kämpfen, weil wenn wir alle zusammen kämpfen, gewinnt immer die Liebe.“