Prinz Harry und Co. haben eine Familien-WhatsApp-Gruppe

In Familien ist es gang und gäbe: Eine WhatsApp-Gruppe in der die engsten Familienmitglieder vereint sind. Auch bei den britischen Royals ist das nicht anders, dass verriet Mike Tindall, Schwiegersohn von Queen Elizabeth.

Mike Tindall ist mit Zara Tindall verheiratet, sie ist die Tochter von Prinzessin Anne (jüngere Schwester von Prinz Charles) und deren erstem Ehemann, Hauptmann Mark Phillips. Sie steht zur Zeit an 18. Stelle der britischen Thronfolge. Gegenüber „Good Morning Britain“ plaudert Mike aus dem Nähkästchen, wie das bei der britischen Königsfamilie abläuft.

Sie machen Treffen aus

„Viele Leute haben eine Familien-WhatsApp-Gruppe, dass ist keine neue Offenbarung. Da sind ich, mein Bruder und dann ein paar von Zaras Seite, wie ihr Bruder Pete und ihre Cousins.“ Mit ihren Cousins können also nur Prinz William und Prinz Harry gemeint sein.

Und was wird in der royalen WhatsApp-Gruppe so bequatscht? Ganz einfach, über den Sommer treiben sich die Familiemitglieder in aller Herren Länder herum, befindet man sich zufällig am selben Ort, wird über den Chat ein Treffen ausgemacht. Außerdem wird besprochen, ob die Kinder mit kommen und was gemacht wird. Herrlich normal, diese royale Familie!