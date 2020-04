Prinz Harry und Meghan haben einen neuen Job und liefern jetzt Essen

Prinz Harry und Herzogin Meghan haben sich in ihrer neuen Heimat Los Angeles der gemeinnützigen Organisation Project Angel Food angeschlossen, die kostenlose Mahlzeiten für Menschen anbietet, die zu krank sind, um einzukaufen und für sich selbst zu kochen.

„Sie sagten uns, dass sie gehört haben, dass unsere Fahrer überlastet sind und meldeten sich freiwillig, um die Arbeitslast der Fahrer zu mindern“, berichtet der Vorsitzende Richard Ayoub gegenüber ‚Entertainment Tonight’.

Ein voller Erfolg

An insgesamt 20 Haushalte habe das Paar unverderbliche Lebensmittel ausgeliefert. „Ich kann es nicht fassen, dass sie uns ausgewählt haben. Sie sorgen sich um unsere verletzliche Bevölkerung. Unsere Klienten haben das größte Risiko, sich mit dem Coronavirus zu infizieren, da sie ein geschwächtes Immunsystem inklusive Herzerkrankung, Lungenkrankheit oder Diabetes haben und die meisten sind älter als 60 Jahre“, schildert Ayoub.

Harrys und Meghans erster Einsatz am Ostersonntag lief so gut, dass sie bereits am 15. April erneut für den guten Zweck unterwegs waren. Jeden Tag liefert Project Angel Food um die 1.600 Mahlzeiten aus. Aufgrund der Coronavirus-Pandemie ist die Nachfrage jedoch drastisch gestiegen. Mittlerweile sind es bereits 2.000 Menschen, die die Dienste der Organisation in Anspruch nehmen. (Bang)