Prinz William im Corona-Labor

Prinz William hat zugegeben, dass die Möglichkeit einer unbegrenzten sozialen Distanzierung ohne einen Coronavirus-Impfstoff "ziemlich beängstigend” sei.

Der 38-Jährige besuchte am Mittwoch (24. Juni) das Labor der Oxford Vaccine Group in der Einrichtung des Churchill-Krankenhauses in Oxford und lobte die Wissenschaftler, die „nonstop“ daran arbeiten, ein Mittel gegen Covid-19 zu finden.

In einem Gespräch mit der Professorin Sarah Gilbert, die die klinische Studie für eine potenzielle Impfung gegen das Virus leitet und dem Professor Andrew Pollard, der der Vorsitzende der Impfstoff-Firma ist, fragte William, warum das Unternehmen mit seinen Forschungen bereits „so weit gekommen“ sei. Professor Pollard erklärte, dass ohne Immunisierung die Verhinderung der Virusverbreitung bedeuten würde, „dass wir nichts tun könnten, außer für immer soziale Distanz zu schaffen.“

William hofft auf Impfstoff

Der dreifache Familienvater fügte hinzu: „Ich habe letztens mit einem Experten gesprochen der meinte, dass es insgesamt 1,5 Millionen mögliche Viren gibt, die von Tieren auf den Menschen übergehen könnten. Hoffentlich wird das die Menschen aufwecken.“

William, der während des Besuches einen Gesichtsschutz und eine Schutzbrille trug, erzählte dass die Menschen wieder „aufatmen könnten“, wenn die Wissenschaftler einen Impfstoff finden. (Bang)