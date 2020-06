Prinz William: So rührend erinnert er an Lady Di

Prinz William will die Erinnerung an Prinzessin Diana am Leben erhalten. Der britische Royal verlor seine geliebte Mutter, als er noch ein Teenager war.

Seine eigenen Kinder George (6), Charlotte (5) und Louis (2) werden daher nie die Gelegenheit haben, ihre Großmutter kennenzulernen.

„Es muss sehr emotional für ihn sein“

Wie Royal-Expertin Katie Nicholl verrät, sorgt William jedoch dafür, dass sein Nachwuchs das Gefühl hat, Diana zu kennen. „Sie haben überall im Haus Fotos von Diana und er redet über sie mit den Kindern.“

„Er und Kate erzählen ihnen Geschichten darüber, wie Diana Leuten geholfen hat und sagen ihnen, wie sehr sie ihre Großmutter geliebt hätten“, offenbart die Autorin gegenüber dem „OK!“-Magazin.

Am Sonntag (21. Juni) feiert William seinen 38. Geburtstag. Verständlich, dass er seine Mutter in solchen Momenten besonders vermisst. „Es muss emotional für ihn sein, dass sie nicht hier ist, um es mitzuerleben.“

Diana sei jedoch „immer noch ein signifikanter Teil seines Lebens“, fügt die Königshaus-Insiderin hinzu. „Deshalb werden Gedanken an seinem Geburtstag zwangsläufig bei ihr sein.“ (Bang)