Prinz William: So süß gratuliert er seinem Opa zum 99. Geburtstag

Der Herzog und die Herzogin von Cambridge haben Prinz Philip zu seinem 99. Geburtstag gratuliert. Der Prinz wurde am Mittwoch (09. Juni) 99 Jahre alt und um seinen Ehrentag zu feiern, teilten sein Enkel Prinz William und dessen Ehefrau Herzogin Catherine ein Foto, auf dem sie mit dem Royal zu sehen sind.

Prinz William und Herzogin Catherine verkündeten über ihren offiziellen Instagram-Account: „Wir wünschen dem Herzog von Edinburgh einen sehr herzlichen Glückwunsch zu seinem 99. Geburtstag!“

