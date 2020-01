Prinz William und Kate: Kinderplanung abgeschlossen

Prinz William (37) und Kate Middleton (38) haben ihre Familienplanung abgeschlossen. Das verriet die Herzogin am Mittwoch bei einem Treffen in Khidmat Centre in Bradford, Yorkshire. Dort sprach sie mit einigen Glaubens- und Gemeinschaftsgruppen.

Dort beantwortete sie auch private Fragen, z.B. ob sie sich noch weitere Kinder wünsche. Wie das „People“-Magazin berichtete, sagte sie gegenübe dem Fan Josh Macpalce: „Ich denke nicht, dass William noch welche möchte.“

Sie haben 3 Kinder

Das klingt aber nicht danach, als ob Kate Middleton selbst abgeneigt wäre, nicht noch ein Baby zu bekommen, doch dazu gehören bekanntlich immer zwei. Kate und William haben bereits drei kleine Kinder, den sechsjährigen George, die kleine Charlotte (4) und das Nesthäkchen Louis (1).

Immer wieder gab es Gerüchte, dass Kate wieder schwanger sein könnte, mit dem Geständnis, dass die Familienplanung wohl abgeschlossen sei, nimmt sie diesen Gerüchten nun den Wind aus den Segeln.