Prinz William und Prinz Harry zocken für den guten Zweck

Prinz William und Prinz Harry nahmen am Mittwoch (10. Juli) an einem Wohltätigkeits-Polo-Spiel teil. Die royalen Brüder wurden von ihren Frauen, Herzogin Catherine und Herzogin Meghan, beobachtet, als sie anlässlich des King Power Royal Charity Polo Day um die Khun Vichai Srivaddhanaprabha Memorial Polo-Trophäe spielten.

Archie, der zwei Monate alte Sohn von Harry und Meghan, war ebenfalls zugegen, genauso wie Prinz George (5), Prinzessin Charlotte (4) und Prinz Louis (14 Monate), die Kinder von William und Catherine. Der rothaarige Prinz Harry nimmt regelmäßig mit seinem Freund Nacho Figueras an Polo-Spielen teil.

Quelle: instagram.com

„Ich bin geehrt, dein Freund zu sein“

Dieser lobte seinen königlichen Kumpel nun für seine Hingabe in Diensten vieler verschiedener Non-Profit-Organisationen. Neben drei Schnappschüsse von dem Wohltätigkeits-Spiel schrieb Nacho auf Instagram: „Die Welt denkt, sie weiß alles über diesen Mann. Ich war gesegnet genug, um über die Jahre genug Zeit mit ihm zu verbringen, um zu lernen und zu verstehen, was für ein Mann er wirklich ist, eine gütige, großzügige, mitfühlende Person, die ständig darüber nachdenkt, wie sie die Welt zu einem besseren Ort machen kann, egal ob dadurch, Kindern in Afrika zu helfen, offen über psychische Gesundheit zu sprechen, Kinder zu ermutigen oder über den Klimawandel zu sprechen und die Dinge, die wir alle […] für die kommenden Generationen verändern müssen. Ich sehe, wie er das immer und immer wieder tut und es ist wirklich inspirierend. Ich bin geehrt, dein Freund zu sein und lass uns weiter kämpfen, weil die Liebe immer gewinnt, wenn wir alle zusammen kämpfen.“