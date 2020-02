Prinzessin Beatrice: Das Hochzeitsdatum steht jetzt fest

Lange ist es her, dass sich Prinzessin Beatrice und Edoardo Mapelli Mozzi verlobt haben: Nun gab der Palast endlich bekannt, wann und wo die Hochzeit der beiden stattfinden soll.

Bereits im September letzten Jahres verkündete das Königshaus die Verlobung von Beatrice und dem Immobilienentwickler. Die Prinzessin erklärte damals in einem Statement ihre Freude über die anstehende Hochzeit: „Wir sind extrem glücklich, mit euch die Neuigkeit unserer kürzlichen Verlobung zu teilen.“

Jahre voller Liebe und Glückseligkeit

Und weiter: „Wir sind beide so aufgeregt, zusammen in dieses neue Lebens-Abenteuer zu starten und können es kaum erwarten, verheiratet zu sein.“ Beatrice und ihr 37-jähriger Verlobter erklärten, sie teilten so viele gleiche Interessen und Werte und freuten sich auf Jahre „voller Liebe und Glücklichkeit”.

Am heutigen Freitag (7. Februar) meldete sich der Buckingham Palace nun endlich in einem Statement mit Details zu Wort: „Die Hochzeit Ihrer Königlichen Hoheit Prinzessin Beatrice von York und Edoardo Mapelli Mozzi wird am Freitag, den 29. Mai 2020 stattfinden.“

Und weiter: „Das Paar verlobte sich in Italien im September 2019. Ihre Majestät die Queen hat freundlicherweise ihre Erlaubnis erteilt, dass die Zeremonie in der Chapel Royal, im St. James Palast, stattfindet. Der Zeremonie folgt ein privater Empfang im Garten des Buckingham Palastes, den die Queen ausrichtet.“

Warum es mit der Bekanntgabe des Hochzeitsdatums so lange gedauert hat? Darüber kann man nur spekulieren, aber es könnte vermutlich mit den Schlagzeilen zusammenhängen, die das britische Königshaus in den letzten Monaten hinnehmen musste: Zuerst der Skandal im November 2019 mit Beatrices Vater, Prinz Andrew, der sich in einem Interview als guten Freund des Sexualstraftäters Jeffrey Epstein bezeichnet hatte.

Und dann noch der Rückzug von Prinz Harry und Herzogin Meghan aus dem britischen Königshaus. Jetzt, wo endlich Ruhe eingekehrt ist, kommt nun die schöne Nachricht der Hochzeit.