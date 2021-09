Queen Elizabeth II. gratuliert Raducanu zum US-Open-Sieg

Die Britin Emma Raducanu posiert vor dem Arthur-Ashe-Stadion mit der Meisterschaftstrophäe.

12.09.2021 10:41 Uhr

Emma Raducanu hat bei den US Open Tennis-Geschichte geschrieben. Sie ist die erste Qualifikantin, , die bei einem Grand-Slam-Turnier den Titel holt. Auch Queen Elizabeth II. ist beeindruckt.

Queen Elizabeth II. hat der erst 18 Jahre alten Tennisspielerin Emma Raducanu zum Sieg bei den US Open gratuliert.

„Das ist ein beeindruckender Erfolg in einem so jungen Alter und ein Beleg für harte Arbeit und Einsatz“, schrieb das Oberhaupt der britischen Krone an die im kanadischen Toronto geborene Einwanderertochter eines Rumänen und einer Chinesin, die seit ihrem zweiten Lebensjahr in London wohnt und unter britischer Flagge antritt.

„Ich habe keinen Zweifel daran, dass ihre herausragende Leistung und die ihrer Gegnerin Leylah Fernandez die nächste Generation Tennisspieler inspirieren wird.“

Raducanu schreibt Tennis-Geschichte

Raducanu hatte die nur zwei Monate ältere Fernandez zuvor im Finale 6:4, 6:3 besiegt und damit Tennis-Geschichte geschrieben. Sie ist die erste Qualifikantin, die bei einem Grand-Slam-Turnier den Titel holte.

Auch der Finaleinzug von Fernandez, die in den Runden zuvor unter anderen die ehemaligen US-Open-Siegerinnen Angelique Kerber und Naomi Osaka bezwungen hatte, war eine große Überraschung gewesen.