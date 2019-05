So heißt Baby Sussex und soviel kostete sein Outfit

Mittwoch, 8. Mai 2019 17:55 Uhr

Prinz Harry (34) und Herzogin Meghan (37) gaben soeben auf Instagram den Namen ihres Sohnes bekannt: Archie Harrison Mountbatten-Windsor! Das roale Baby absolvierte heute seinen ersten öffentlichen Auftritt. Auch wenn der zwei Tage alte Mini-Royal die Presse-Zeremonie verschlief, strahlten seine Eltern Meghan Markle (37) und Prinz Harry (34) umso mehr.

Prinz Harry und vor allem seine Meghan wiedersetzen sich oft royalen Vorschriften und Traditionen, in den letzten Monaten gab es allerhand Regeln, die die beiden gebrochen haben. Eine Tradition ließen sie sich dennoch nicht entgehen, sie wickelten Klein-Archie ebenfalls in ein Tuch und ein Mützchen von dem Designer „G. H. Hurt & Son“.

Dass haben zuvor auch schon Prinz William und Kate bei den Kinder George, Charlotte und Louis gemacht. Die Decke aus Merinowolle ist besonders kuschelig und das Mützchen aus Kaschmir.

Wer nun das „Outfit“ nachkaufen will, muss tief in die Tasche greifen und vor allem schnell sein.

Quelle: instagram.com

Schnell ausverkauft

Die Decke, Modell „Leaves and Flowers“, kostet 128 Euro. Die Webseite des Unternehmens schreibt zu der Decke: „Das aufwendig detaillierte Leaves and Flowers-Design wird mit einer zarten Muschelnaht veredelt. Liebevoll aus feinster & weichster Merinowolle hergestellt. Diese elfenbeinweiße Spitzen-Babydecke ist in drei Tagen hergestellt und wird von acht erfahrenen Händen in unserer Tuchfabrik in Nottingham, England, gefertigt.“

Um den Archie-Look komplett zu machen gehört das weiße Baby-Mützchen. Dafür müssen noch einmal rund 53 Euro hingeblättert werden. Nun sollten alle Interessenten schnell sein, denn wie bereits bei George, Charlotte und Louis, waren die „Outfits“ der Mini-Royals schnell ausverkauft.