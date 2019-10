„4 Blocks“: Das verspricht der erste ausführliche Trailer

Am 7. November ist es endlich soweit. Ab dann läuft die dritte und letzte Staffel der Erfolgs-Serie „4 Blocks“. Das Finale des Gangster-Dramas wird von den Fans bereits mit Sehnsucht erwartet, denn seit Teil 2 liegt bereits ein Jahr zurück. Zudem ließ die letzte Folge noch einige spannende Fragen offen, die im Showdown ab Anfang November geklärt werden sollen.

Rund ein Jahr nachdem der Pay-TV-Sender „TNT“ die zweite Staffel von „4 Blocks“ ausstrahlte, steht nun das Finale des Gangster-Dramas bevor. Schließlich haben die verfeindeten Clans der Hauptstadt noch einiges zu klären.

Besonders der Protagonist Toni Hamadi (Kida Khodr Ramadan) hätte da noch einige Rechnungen offen. Schließlich wurde dessen Frau Kalila (Maryam Zaree) in der letzten Episode von einem Auftragskiller kaltblütig erschossen. Zudem hat dessen jüngerer Bruder noch einiges mit dem Chef der kriminellen Bande zu klären. Im vorherigen Teil ließ der Chef der Bande nämlich zu, dass Abbas (Veysel) seine Zeit zunächst im Knast verbrachte anstatt eine Befreiungsaktion zu planen.

Familien-Drama

Doch auch in der Familie von Kollege Lativ (Massiv) läuft es alles andere als rund. Während der Gangster in der ersten Staffel mit seinen Geschäften zu tun hatte, flirtete seine Amara (Almila Bagriacik) mit Polizist Vince (Frederick Lau) fremd und wollte am Ende sogar gemeinsam mit ihm die Stadt verlassen. Aus diesem Grund riss sich der Bad Boy die Kinder unter den Nagel und verstoß die junge Frau sogar aus der Familie. Kann Lativ über seine verletzte Ehre hinwegsehen und findet das Paar wieder zusammen?

Wie der nun veröffentlichte Trailer verrät geht es neben Ehre, Familie und Liebe auch wie gewohnt um Geld. Schließlich ist es keim Geheimnis mehr, dass Araber-Banden in Berlin versuchen durch ihre rechtswidrigen Geschäfte möglichst viel Profit zu schlagen. Können die Hamadis also von der Polizei überführt werden? Wer landet am Ende im Knast? Kommt jemand mit der Freiheit davon? Wer bezahlt vielleicht sogar mit dem Leben? Die Auflösung gibt es ab dem 7. November.