Alles über Sidney Holtfreter aus der Serie „Das Wichtigste im Leben“

In der dritten fiktionalen VOX-Eigenproduktion „Das Wichtigste im Leben“ tauchen die Zuschauer unmittelbar in den Alltag von Familie Fankhauser ein und erleben nicht nur eine Serie über Familie in all ihren Facetten, sondern auch über Träume, Enttäuschungen, Glück, Beziehungen und Liebe. In einer der Hauptrollen: Sidney Holtfreter.

Mit „Das Wichtigste im Leben“ gibt der 18-Jährige sein Schauspieldebüt. Er spielt in der neuen Serie (die am Mittwochabend, 5. Juni, startete) Philipp Fankhauser, das älteste von drei Kindern. Der wurde von Kurt (Jürgen Vogel) und Sandra (Bettina Lamprecht) adoptiert und ist auf den ersten Blick ein typischer, eher wortkarger Teenager. Er gehört zu den Ausnahmetalenten der Basket­ballmannschaft, die sein Vater trainiert und hat Aussichten auf eine vielversprechende Profi-Karriere. Heimlich hat er aber einen ganz anderen Traum und ahnt, dass noch etwas bislang Unbekanntes in ihm schlummert – etwas, das er bisher nicht wahrgenommen hat und das überhaupt nichts mit seinem bisherigen Leben zu tun hat: Ballett. Nicht Schwanensee, nicht Nussknacker, sondern Ballett in einer mo­dernen Form mit zeitgeistiger Musik…

„Es ist unfassbar“

Über sein Filmdebüt sagte Sidney: „Ich habe wirklich viel gelernt und das jeden Tag. Und es war fast ein halbes Jahr lang nie langweilig. Es gibt Sachen, an die habe ich mich immer noch nicht gewöhnt, obwohl es jetzt schon vorbei ist. Zum Beispiel, dass man morgens aufwacht, vor die Tür geht und da ein Fahrer ist, der dich ans Set fährt. Es ist noch immer irgendwie unfassbar, dass die Serie jetzt ausgestrahlt wird.“

Sidney wurde am 24. November 2001 in Hannover geboren. Er wuchs mit seiner aus Ghana stammenden Mutter und seinem deutschen Adoptivvater in Deutschland auf. Bereits in jungen Jahren zeigte sich sein Bewegungstalent und aufgeweckte Art. Als Kind spielte Sidney Holtfreter Fußball, machte fünf Jahre lang Karate und nahm ab 2014 Tanzunterricht im Tanzstudio Olando’s Dynamic Dance in Hannover.

Dort traf er auf Olando Amoo, Leiter und Inhaber der Tanzschule, der ihn als Mentor bis heute auf seinem Weg fördert und unterstützt. Sidney Holtfreter bildete sich in diversen Tanzstilen wie Salsa, Breakdance, Dancehall, Afro, Jazz und Ballett weiter.

Hip-Hop-Nationalmannschaft

Mit seiner Gruppe „SoWhat?“ (siehe Video oben) schaffte er es 2017 in den Kader des deutschen Hip-Hop Nationalteams, trat bei der WM in Phoenix/USA offiziell für Deutschland an und feierte seine ersten internationalen Tanzerfolge. Im Hip Hop ist er zweifacher Vize-Weltmeister (2018) sowie vierfacher Europameister (2018). Außerdem kamen mehrere norddeutsche und deutsche Meistertitel im Solo, Duo, Battle und mit der Gruppe „SoWhat?“ hinzu.

Seit 2017 ist er als Olando’s Co-Trainer für die Gruppen „O-ZONE KidZ“ und „O-ZONE Supreme“ tätig. 2019 beginnt nun ein neues Kapitel in seiner Laufbahn: Ab jetzt ist Sidney Holtfreter als Philipp Fankhauser in der VOX-Familienserie „Das Wichtigste im Leben“ zu sehen.