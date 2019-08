Chace Crawford: So hot hat er ja lange nicht ausgesehen!

„Gossip Girl“-Star Chace Crawford zeigt für seine neue Amazon-Serie „The Boys“, wie sexy er immer noch aussieht. Vor allem wenn er hautenge Klamotten trägt.

Natürlich wird Chace Crawford für uns immer Nate Archibald aus „Gossip Girl“ bleiben. Für seine neue Serie „The Boys“ schlüpft der 34-Jährige aber in eine ebenso attraktive Rolle. Als Superheld „The Deep“ macht er im hautengen Kostüm die Zuschauerinnen nervös.

Die Anti-Superhelden-Serie spielt in einer Welt, in der es etliche Superhelden gibt. Die Massen bejubeln sie wie Pop-Stars. Viele der Helden werden dadurch korrupt, arrogant oder einfach unausstehlich. Eine kleine Gruppe tut sich zusammen, um diejenigen, die zu sehr über die Stränge schlagen zu bestrafen oder auf den richtigen Weg zurückzubringen.

„The Boys“ basiert auf dem gleichnamigen Comic und ist eine eindeutige Parodie auf die etlichen ernst gemeinten D.C. und Marvel-Verfilmungen.

Sexy Kalender

Chace Crawford spielt die Aquaman-Parodie „The Deep“. Als Werbung für seinen Charakter wurde nun ein Jahreskalender veröffentlicht, der Chace jeden Monat in einer anderen seltsamen, übertriebenen Pose zeigt. Vor allem der März 2020 hat es uns angetan.

Im März posiert er stramm zwischen zwei Delfinen und sein knallenger Latex-Anzug überlässt nichts – wirklich nichts – der Fantasie. Groß und mächtig zeichnet sich offenbar sein kleiner Chace unter den Klamotten ab.

Das Foto soll eindeutig ein Witz sein und erinnert im Humor sehr an die Action-Komödie „Deadpool“ mit Ryan Reynolds (42) in der Hauptrolle. Es ist also leider davon auszugehen, dass der Schauspieler nicht wirklich so gut bestückt ist.

Zweite Staffel bestätigt

Die erste Staffel von „The Boys“ ist seit dem 26. Juli auf Amazon verfügbar. Das Publikum war begeistert und auch die Kritiker, zum Beispiel von der FAZ, lobte die Serie als eine gelungene Mischung aus Unterhaltung, Satire und Gesellschaftskritik. Nach den guten Reaktionen auf die erste Season verlängert die Streamingplattform die Serie in Eigenproduktion sofort um eine zweite Staffel.

Wann diese erscheinen wird, steht noch nicht fest. Bis dahin können die Fans von Chace Crwaford darauf hoffen, dass der Hottie an dem Reboot von „Gossip Girl“ beteiligt sein wird. Er schlug eine Rolle nicht aus. Gegenüber der „OK!“ sagte er: „Wenn es auf die richtige Art und Weise gemacht wird, bin ich offen dafür.“