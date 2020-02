Courteney Cox traf „Friends“-Co-Stars nach Serien-Aus nur zwei Mal

Courteney Cox enthüllte nun, dass es nach dem Ende von ‚Friends‘ nur zweimal zu einem Treffen der Gruppe kam. Die 55-jährige Schauspielerin hat ihre Freundschaft mit Jennifer Aniston, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry und David Schwimmer auch nach dem Ende der Show 2004 aufrechterhalten – jedoch gab sie zu, dass es „ewig“ dauerte, bis sie sich alle zu einem Dinner getroffen haben.

„Es hat ewig gedauert“

Im Nachhinein hätte sie sich gerne öfter mit ihren Freunden getroffen, da es immer ein riesiger Spaß sei. In der YouTube-Serie von Kevin Nealon ‚Hiking with Kevin‘ sagte er Serien-Star:

„Es hat ewig gedauert, ich weiß nicht, wie viele Jahre, vielleicht 15 Jahre. Schließlich kamen wir alle zusammen und aßen zusammen zu Abend. Wenn wir zusammenkommen, was nie der Fall ist, kommt es nur nicht sehr oft vor, wie zum Beispiel zweimal seit wir die Show beendet haben, es macht einfach am meisten Spaß. Wir lachen so sehr.“

Die Gruppe wird sich für ein bevorstehendes ungeschriebenes HBO Max-Special wiedervereinigen und Courteney Cox hat versprochen, dass die Show „fantastisch“ sein wird.