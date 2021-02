„Criminal Minds“: Seriencomeback in Planung

20.02.2021 21:50 Uhr

Wie bitte? Fans von "Criminal Minds" haben das Ende der Show gerade erst emotional verarbeitet und jetzt soll der TV-Hits bereits wieder zurückkehren.

Großartige Nachrichten von zahlreichen, treuen Fans von „Criminal Minds“. Sie müssen sich wahrscheinlich nicht mit den 324 Episoden ihrer abgesetzten Lieblingsserie begnügen. Denn die Krimi-Serie soll nur einem Jahr nach ihrem Ende wiederbelebt werden.

Wie „Entertainment Weekly“ berichtet, befindet sich die neue Show bereits in der konkreten Planung. Hier gibt es die Details.

Ein Revival, kein Remake

Die Gerüchte besagen weiter, dass es sich ganz klar um ein Revival des TV-Klassikers handelt. Will sagen, die Handlung knüpft mehr oder weniger dort an, wo die letzte Staffel endete.

Im Gegenteil zu einem Remake wird die Geschichte demnach nicht wieder von Beginn an erzählt.

Alter Cast oder neue Besetzung?

Von daher macht es nur Sinn, die alten Hasen von „Criminal Minds“ wieder an Bord zu holen. Wie es heißt, soll Showrunnerin und Executive Producer Erica Messer erneut mit dabei sein.

Welche Schauspieler aus dem Cast in ihre Rolle als FBI-Profiler zurückkehren wollen, steht leider noch nicht fest.

Comeback auf Paramount +

Eine große Veränderung wird es allerdings geben. 15 lange Jahre sorgte „Criminal Minds“ auf dem Sender CBS für großartige Quoten. Nun soll der TV-Liebling sein Comeback aber auf Paramount+ feiern.

Dabei handelt es sich um eine neue Streaming-Plattform, die speziell Original-Produktionen der Sender CBS, BET, Comedy Central, MTV, Nickelodeon, The Smithsonian Channel und Filme von Paramount Pictures zeigt.

In den USA launcht der Service am 4. März und ab Ende des Monats wird Paramount+ ebenfalls in einigen skandinavischen Ländern beziehbar sein. Wann sich auch deutsche Film- und Serienfans anmelden können, steht bislang noch nicht fest.

