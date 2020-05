„Dark“: Hier ist der Trailer der finalen Staffel!

Die dritte Staffel der erfolgreichen Netflix-Serie aus Deutschland erscheint im Juni und vorab hat Netflix schon mal einen Trailer zu „Dark“ veröffentlicht!

Der Juni steht auf Netflix im Zeichen von Dark: Der letzte Zyklus hat begonnen und die erste Netflix Original Serie „made in Germany“ findet mit der dritten Staffel ihren Abschluss.

Darum geht’s im Finale

Auch die dritte Staffel scheint wieder gewohnt düster und verworren zu sein. Nachdem Jonas sich in einer Parallelwelt wiederfindet, muss er erkennen, dass nicht nur Adam sein Spiel mit Zeit, Raum und der Apokalypse treibt. Jonas beginnt zu verstehen, dass in dieser ewig währenden und unzerstörbar scheinenden Verknotung von Ursache und Wirkung auch weitere Figuren nur ihre eigenen Interessen verfolgen. Dark startet am 27. Juni exklusiv auf Netflix.

Die Serienhandlung beginnt am 21. Juni 2019 mit dem Suizid eines Mannes. Er hinterlässt einen Brief mit dem Hinweis, ihn nicht vor dem 4. November um 22.13 Uhr zu öffnen. Die Handlung setzt sich dann am Morgen dieses Tages fort und wird etwas verstrickter. 2018 hatte Netflix einen Grimme-Preis für die Serie erhalten und wurde dreimal für eine Goldene Kamera nominiert.