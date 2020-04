Dua Lipa will Rolle in „American Horror Story“

Dua Lipa würde gerne eine Rolle in ‚American Horror Story‘ ergattern. Die 24-jährige Britin gehört zu den erfolgreichsten Musikern der Welt. Nun verriet sie im Rahmen des ‚Ask Anything Chat‘ von iHeartRadio, dass sie gerne in der TV-Horror-Reihe mitspielen würde.

Die gebürtige Londonerin sagte: „Ich würde wirklich gerne bei ‚American Horror Story‘ mitspielen, weil ich die Figuren und die Reihe und die Art, wie sie in jeder Staffel so viele unterschiedliche Rollen spielen können, immer geliebt habe. Ich liebe einfach die Geschichte dahinter und ich war immer ein Fan.“

Will sich auf Musik konzentrieren

In naher Zukunft fokussiert Dua Lipa sich allerdings darauf, ihr kürzlich veröffentlichtes Album ‚Future Nostalgia‘ zu bewerben. Die Sängerin erklärte, sich infolge des Erfolgs ihres selbstbetitelten Debüts aus dem Jahr 2017 „selbstbewusster“ zu fühlen. Rückblickend sagte sie: „Ich war während der Arbeit an dieser Platte wirklich viel selbstbewusster. Ich wusste, was von mir erwartet wurde, ich kannte meine lyrische Sprache, ich wusste, was ich schreiben wollte [und] wie ich es schreiben wollte.“

Während der aktuellen Ausnahmesituation, die durch die Corona-Pandemie bedingt ist, hat die 24-Jährige neue Wege gefunden, um eine Verbindung zu ihren Fans aufzubauen. „Wir stecken da alle zusammen drin, also sende ich ihnen viel Liebe und Gesundheitswünsche“, sagte die ‚One Kiss‘-Interpretin.