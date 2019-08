Ewan McGregor dreht Star-Wars-Serie?

Ewan McGregor (48) kehrt als Obi-Wan Kenobi zurück. Erstmals nicht ins Kino, sondern mit einer eigenen Serie!

Das sind intergalaktische News für alle „Star Wars“-Fans! Hollywood-Star Ewan McGregor (48) wird demnächst wieder in seine Rolle als Jedi-Krieger Obi-Wan Kenobi schlüpfen. Wie die Branchenseite „Deadline“ berichtet, soll der 48-Jährige eine Serie für die neue Streaming-Plattform Disney+ drehen.

Details über die Handlung, einen möglichen Titel oder gar weitere Darsteller liegen allerdings noch nicht vor. Der gebürtige Schotte spielte den Jedi-Ritter in „Star Wars: Episode I – Die dunkle Bedrohung“ (1999), „Star Wars: Episode II – Angriff der Klonkrieger “ (2002) und „Star Wars: Episode III – Die Rache der Sith“ (2005).

Wann die Serie online gehen soll steht noch nicht fest, auch zum Drehbeginn liegen keine näheren Angaben vor.

Disney vs Netflix und Co

Mit dieser News zeigt Walt Disney einmal mehr, dass es Netflix und Amazon mit seinem eigenen Streaming-Dienst Disney+ an den Kragen will. Ende des Jahres soll die Streaming-Plattform Disney+ gelauncht werden. Das Unternehmen hat auch richtig Geld, sonst hätte es sich nicht 20th Century Fox unter den Nagel gerissen.

Um den bisherigen Marktführern ernsthafte Konkurrenz machen zu können, fährt das Milliarden-Unternehmen schwere Geschütze aus. Alle Disney-Filme – das heißt, alle Klassiker, alle Pixar-Hits, alle Live-Action-Kinohits der vergangenen Jahre, alle Marvel-Blockbuster und natürlich alle „Star Wars“-Episoden – werden über die Plattform verfügbar sein.

Um aber nicht nur „alte“ Hits bieten zu können, wird das traditionsreiche Filmstudio auch Serien in Eigenproduktion starten, die den Standard der bisherigen Disney-Kinderserien um ein Vielfaches übersteigen werden.

5 Marvel-Serien auf Disney+

Bereits auf der ComicCon-Messe in San Diego im vergangenen Monat kündigte Disney gleich mehrere Marvel-Serien an. In der kommenden Phase 4 des MCUs (Mai 2020 – November 2021) erscheinen fünf Serien über Marvel-Helden auf Disney+.

Hollywood-Superstars wie Tom Hiddleston (38) als Loki, Elizabeth Olsen (30) als Scarlet Witch/ Wanda Maximoff und Jeremy Renner (48) als Hawkeye werden sich auf dem Portal die Klinke in die Hand geben.