„Game Of Thrones“: Alle 8 Staffeln in einer fetten Box mit neuen Szenen!

Mittwoch, 31. Juli 2019 21:39 Uhr

Fans der Erfolgs-Serie “Game of Thrones” dürfen sich den 3. Dezember rot im Kalender markieren! Kurz vor Weihnachten erscheint eine Serien-Kollektion mit allen Folgen und bisher noch nie gezeigten Szenen.

Im April lief das lang ersehnte Finale der legendären Serie “Game of Thrones”. Nach acht Staffeln ist nun allerdings Schluss und der Kampf um den “Eisernen Thron” hat ein Ende. Fans der „Westeros„-Saga dürfen sich nun allerdings die brandneue Serien-Kollektion auf dem Weihnatswunschzettel notieren. Diese erscheint am 3. Dezember, kurz vor dem Fest und wird vom Sender „HBO“ veröffentlicht.

Dabei überzeugt die Kollektion nicht nur mit dem unfassbar spannenden Inhalt der Episoden sondern auch mit dem einfallsreichen Look der Box in der das Ganze erscheinen wird. Die „Shadow-Box“ besteht nämlich aus Holz, das mit einem aufwendigen Paneldesign geschmückt ist, welches die Geschichte der Serie zusammenfasst. Obendrauf gibt es „Die Hand des Königs“-Anstecknadel.

Alle Stars nochmals vor der Kamera

Über die acht Staffeln hinaus bietet die Sammlung zudem ein zweiteiliges “Game of Thrones: Reunion Special” für das die Stars der letzten Staffel mit bereits vorher verstorbenen Figuren nochmals vor der Kamera standen. Talkshow-Moderator Conan O’Brien (56) moderierte das Wiedersehen der „GoT“-Stars vor einem Livepublikum im britischen Belfast.

Neben einem Blick hinter die Kulissen am Set werden Szenen zu sehen sein die noch nie zuvor veröffentlicht wurden. Das Fan-Set ist ausschließlich über Amazon erhältlich doch aufgepasst: die Box ist streng limitiert.

Steelbook

„HBO“ veröffentlicht außerdem ein hochwertiges 4K Ultra HD und Blu-ray Steelbook, das auch als Einzelstaffel erhältlich sein wird. Ebenso in einer DVD-Version. Das Stylebook kann ebenfalls über „Amazon“ erworben werden.

Die Einzelstaffeln werden ausschließlich bei „Saturn“ und „Media Markt“ angeboten.

Übersicht Bonus-Material und Specials

„Game of Thrones Limited Collector’s Edition und Game of Thrones: Die komplette Serie“ auf Blu-ray enthalten folgendes Bonusmaterial:

Game of Thrones: Reunion-Special: Eine zweiteilige live in Belfast aufgezeichnete Reunion-Show mit ehemaligen und gegenwärtigen Darstellern, moderiert von Conan O’Brien und exklusiv erhältlich in allen kompletten Serien-Kollektionen. Das Reunion-Special ist in Segmenten zusammengestellt, die sich auf die Häuser Lennister, Stark und Targaryen konzentrieren, und schließt ab mit einem Auftritt aller zentralen Akteure, die gemeinsam die in Westeros und Essos verbrachten Jahre reflektieren.

Bonusmaterial und handelsexklusive Videos aus zuvor veröffentlichten, exklusiven Box Sets, mit insgesamt mehr als 15 Stunden Zusatzmaterial für alle Fans, die auch nach dem Serienfinale nicht genug bekommen können.

„Die Digipack Einzelstaffeln“ beinhalten eine exlusive Bonusdisc, die in keinem anderen Produkt enthalten ist, mit folgenden Inhalten:

Von der Idee bis zur Realität: Die visuellen Effekte in Staffel 8: Wirf einen Blick hinter die Kulissen und sieh dir an was Game of Thrones so magisch macht. Von den gewaltigen Schlachtszenen in Winterfell und Königsmund bis hin zu den unglaublichen Drachen-Sequenzen kannst du erleben, wie das Team für visuelle Effekte in der 8. und letzten Staffel dieser Emmy®-prämierten Serie das scheinbar Unmögliche Realität werden ließ. In Interviews kommen die Show-Runner David Benioff and D.B. Weiss, der Leiter der visuellen Effekte Joe Bauer und viele weitere Team-Mitglieder zu Wort.

Wie der Sturm geboren wurde: In der vorletzten Episode von Game of Thrones (Staffel 8, Episode 5: „Die Glocken“) nimmt das Drama gewaltige Ausmaße an, als Dany mit Hilfe ihres Drachen die Stadt Königsmund in Schutt und Asche legt. Erfahre von den Darstellern und dem Team, wie diese außergewöhnliche Episode entstand: Von der Konstruktion bis zur Zerstörung taucht dieses Special ein in die Darstellung der Schauspieler, die visuellen Effekte und die aufwendigen Sets – in all das, was dieser überwältigenden Episode Leben einhauchte.

„Die Komplett-Editionen“ sowie die „8 Einzelstaffeln“ enthalten außerdem folgende Specials:

Game of Thrones: The Last Watch: Zweiteilige Dokumentation von Filmemacherin Jeanie Finlay, die die Dreharbeiten für die letzte Staffel begleitete.

When Winter Falls: Exklusives 30-minütiges Feature mit den Showrunnern David Benioff und D.B. Weiss, Stars der Show und Mitgliedern des Hinter-den-Kulissen-Teams, die im Einzelnen verraten, was alles zur Entstehung der kolossalen 3. Folge von Staffel 8, „Die lange Nacht“, beitrug.

Duty is the Death of Love: Ein eindrucksvoller Blick darauf, wie das Team von Game of Thrones und die großen Stars, darunter Kit Harington, Peter Dinklage und Emilia Clarke, die Serie mit der finalen Folge „Der Eiserne Thron“ zum Abschluss brachten.

Audiokommentare: 10 Audiokommentare mit Darstellern und Team, darunter die Schöpfer der Serie Benioff und Weiss, zur finalen Staffel.

Nicht verwendete und erweiterte Szenen: 5 unveröffentlichte, nicht verwendete oder erweiterte Szenen aus Staffel 8.

Legenden und Überlieferungen: Neue animierte Clips zu Geschichte und Hintergrund bemerkenswerter Locations und Storylines in Staffel 8.